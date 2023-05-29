Diyarbakır'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda bilinmeyen nedenden dolayı bir grup ile iş yeri sahibi ve çalışanları arasında gece saatlerinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 6 kişiden R.Ö. (27), tedavi gördüğü özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelerde tedavisi sürüyor.



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