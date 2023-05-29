Diyarbakır'da otobüs hattı güzergahı revize edildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Batı İlçe Otogarı ve Bismil Salat Mahallesi arası hizmet veren otobüs hattı güzergahını Çeltikli Mahallesine kadar uzattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, bugüne kadar toplu taşıma hizmeti verilemeyen mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla ilave bir güzergah oluşturdu.

Bu kapsamda Batı İlçe Otogarı ile Bismil Salat Mahallesi arası hizmet veren güzergah Çeltikli Mahallesi'ne kadar uzatıldı.

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