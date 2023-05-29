Diyarbakır'da depremzede çocuklar için sinema etkinliği

DİYARBAKIR (AA) - Kayapınar Belediyesi, depremzede çocukların moral ve motivasyonunu sağlamak amacıyla "Açık Hava Sinema" etkinliği düzenledi.

Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür İşleri Müdürlüğü'nce Talaytepe Mahallesinde kurulan konteyner kentte barınan depremzede çocuklara yönelik sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, deprem felaketinden etkilenen çocukların psikolojilerinin önemli olduğunu belirtti.



Karaman, "Evlatlarımızın mutlu olmaları ve huzurlu hissetmeleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Onlar bizim başımızın tacı. İnşallah bu zor günleri, hep birlikte el ele, gönül gönüle aşacağız. Elimizden ne geliyorsa her alanda yardımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz." dedi.





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