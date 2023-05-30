Diyarbakır'da bir çocuk av tüfeğiyle arkadaşını vurdu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir çocuk av tüfeğiyle arkadaşını vurdu.

Diyarbakır Şehir Stadyumu yakınında dün akşam 16 yaşındaki M.E. (16), av tüfeğiyle arkadaşı H.B'yi (19) yaraladı.

Ağır yaralanan H.B, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.E'yi gözaltına aldı.



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