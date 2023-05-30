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DÜ Mühendislik Fakültesinde "asrın felaketi"nden sonra uygulamalı eğitim artırıldı

AA

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 6 Şubat'taki depremlerin ardından sahadaki uygulamalı eğitimleri artırdı.

DÜ Mühendislik Fakültesinde "asrın felaketi"nden sonra uygulamalı eğitim artırıldı

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 6 Şubat'taki depremlerin ardından sahadaki uygulamalı eğitimleri artırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından DÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığınca "Derslerimizin Yarısı Okulda Yarısı Sahada Projesi" başlatıldı.

Bu kapsamda 600 öğrencinin bulunduğu inşaat mühendisliği bölümünde, son sınıfta öğrenim gören ve yüksek lisans eğitimi alan 80 öğrenci için kentte verilen uygulamalı eğitim haftada 1 günden 2 güne çıkarıldı.

Öğrenciler bu sayede sahada daha fazla eğitim görerek konutların tüm yapım aşamalarıyla ilgili tecrübe ediniyor.

- "Saha çalışmalarının çok faydalı olacağını düşünüyoruz"

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Öncü, AA muhabirine, uyguladıkları projeyle öğrencilerin, okuldaki akademisyenler ve sahadaki inşaat mühendisleriyle sahada daha fazla çalışma imkanı yakaladığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yapımı süren binaların inşasıyla ilgili tüm süreçlerin bu projeyle sahada görülme fırsatı sağlandığını dile getiren Öncü, "Depremlerden sonra öğrencilerimizle hep sahada çalıştık. Devam eden inşaatlarda öğrencilerimizin bilgi birikimlerini artırmak, uygulamayı görmek ve buradaki mühendislerin uygulamadaki tecrübelerini teorik ve akademik bilgiyle birleştirmek amaçlı sahadayız." dedi.

Öncü, öğrencilerin sahada kazı çalışmasından çatıdaki imalata, kalıp dökmeden donatılara kadar birçok aşamayı görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Öğrencilerin mezun olup sahaya çıktıklarında endişe taşımayacağını dile getiren Öncü, "Saha çalışmalarının çok faydalı olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Öncü, öğrencilerin TOKİ'nin inşaat sahasında da uygulamalı eğitimlere katıldığını, mezun olduklarında daha yüksek bir özgüvenle sahaya çıkacaklarını kaydetti.

TOKİ'nin tünel kalıp sistemiyle yapıları inşa ettiğini belirten Öncü, bu sistemin depremlerde iyi bir performans gösterdiğini vurguladı.

Öncü, taşıyıcı sistemin perde duvarlardan oluşmasının yapıyı depreme dayanıklı hale getirdiğini, öğrencilerin bu sistemi de yerinde gördüklerini ifade etti.

- "Bu bizim için bir fırsat"

DÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinden Zeynep Akdenizli, teorik eğitimleri sahadaki uygulamalarla güçlendirdiklerini belirtti.

Teorik eğitimlerin tek başına yeterli olmadığına işaret eden Akdenizli, uygulamalı eğitimin önemine dikkati çekerek, "Bu bizim için bir fırsat. Üniversitemizin bize sağlamış olduğu bu fırsatla bilgilerimizi pekiştiriyoruz. Bu sayede inşallah ileride daha iyi bir mühendis olacağız." diye konuştu.

- "Doğruyu da yanlışı da sahada görüyoruz"

Ömer Coşkun ise derslerde öğrendikleri bilgileri bu proje sayesinde sahada uygulama imkanı bulduklarını belirtti.

Coşkun, "Mühendislik sadece teoride olacak bir şey değil, tamamen sahada geçirilecek bir süre. Bir insan betonun kokusunu almadan, demiri görmeden tam olarak anlayamıyor. Uygulama çok önemli. Doğruyu da yanlışı da sahada görüyoruz." dedi.


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