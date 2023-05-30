Diyarbakır'da "Tarih Yazan Çocuklar" şenliği düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Tarih Yazan Çocuklar" şenliği düzenlendi.

Valilik koordinesinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında merkez Bağlar ilçesindeki Mesut Yılmaz İlkokulu'nda gerçekleştirilen şenlikte örnek şahsiyetler ilkokul öğrencileri tarafından canlandırıldı.

Çeşitli etkinliklerin yer aldığı şenlikte öğrencilerin yıl boyunca yaptığı resimler de sergilendi.























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