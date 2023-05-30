Diyarbakır'da öğrencilere başarı ve motivasyon semineri verildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, akademi lise ve bilgievlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik "Başarı ve motivasyon" semineri düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki akademi lise ve bilgievlerindeki öğrencilere, Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ender Özbek ve Bilim Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) görevli öğretmen Mehmet Kaya tarafından "Başarı ve motivasyon" semineri verildi.

Liseye Geçiş Sınavı'na hazırlanan öğrencilere başarı ve motivasyon artırılması için yapılması gerekenleri aktaran Özbek ve Kaya, öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı.

Seminerin ardından öğrencilerle eğitici oyunlar oynandı.









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