Diyarbakır'da yeni yerleşim yerlerine içme suyu hattı döşeniyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde içme suyu hattı kurulması için çalışmalar yürütüyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yeni yerleşim alanı olan Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda içme suyu hattı döşüyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları inceleyerek, teknik personelden bilgi aldı.

Tutşi, "Toplamda 700 metre uzunluğunda olan çalışmamız ile yeni yerleşim yerlerimizin içme suyu hatlarını bağlamış olacağız. Hatlarımız döşenince yeni yerleşim yeri olarak bu bölgemizde rahatlayacak. Şehrimize hayırlı olsun." dedi.

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