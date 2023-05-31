TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" Diyarbakır'a geldi

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DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından ilkokul öğrencilerine otomobil sporlarını tanıtmak ve yeni yetenekler keşfetmek amacıyla geliştirilen "Mobil Eğitim Simülatörü" Diyarbakır'a geldi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki konteyner kentte düzenlenen etkinlikte katılımcılar, deprem bölgesindeki çocuklar için özel olarak hazırlanan simülatörlerle karting deneyimi yaşadı.

Pedagog ve canlı maskot eşliğinde aktivitelerin gerçekleştirildiği etkinlikte öğrencilere kitap ve balon da dağıtıldı.

Simülatör ile kartinge katılan çocuklardan 9 yaşındaki Süleyman Enes Gezer, gazetecilere, etkinliği çok beğendiğini belirterek, böyle bir deneyim yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi.

8 yaşındaki Maviş Ela Gezen de çeşitli oyunlar oynadıklarını, güzel bir etkinlik yaptıklarını ve çok güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Yaklaşık 1,5 ay boyunca depremden etkilenen illerde çocuklarla buluşması planlanan "Mobil Eğitim Simülatörü", Diyarbakır'ın adından Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Elazığ'ı ziyaret edecek.



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