Bismil'de asayiş uygulamalarında 19 kişi gözaltına alındı

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DİYARBAKIR (AA) - Bismil ilçesindeki asayiş uygulamalarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 1 hafta boyunca düzenlenen asayiş uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün de aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında işlem yapıldı.



Aramalarda, 17 gram uyuşturucu, 5 kök kenevir bitkisi, 3 çalıntı motosiklet, 3 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.





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