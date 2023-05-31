Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın yıkımına başlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'daki bir binanın yıkım işlemi başladı.

Diyarbakır'da, Valilik, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlık ve ilçe belediyeleri koordinasyonunda, depremde hasar gören ve acil yıkım kararı verilen binalarla ilgili çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, merkez Kayapınar ilçesi 239. Sokak'taki Recesa Apartmanının yıkımına başladı.

Yıkım esnasında bir kişi bariyerlerden atlayarak, binanın altında bulunan iş yerindeki eşyaları ateşe verdi.

Durumu fark eden polis, bu kişiyi gözaltına aldı.

İş yerindeki yangın kontrol altına alındıktan sonra yıkım işlemi devam etti.

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