DİSİDER Başkanı Akbaş, seçim sonuçlarını değerlendirdi:

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Siyasi çekişmeleri geride bırakarak, ekonomimizi büyütmek zamanıdır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, herkesi kucaklama zamanıdır. Deprem bölgelerini ayağa kaldırmak zamanıdır." dedi.

Akbaş, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, milletin yüksek katılım ve olgunluk içerisinde iradesini sandığa yansıttığını söyledi.

Demokrasilerde seçimin güven tazelemek olduğunu anlatan Akbaş, şunları kaydetti:

"(Seçim) Bir mağlubiyet değildir. Kazanan 85 milyon vatandaşımızdır. Ülkemiz 2020 yıllında başlayan pandemi izlerini silmeye çalışırken, arkasından gelen asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremi bizlere derin üzüntü yaşatmış ve büyük bir ekonomik sıkıntıyı beraberinde getirmiştir. Bu yıkıcı felaketin getirdiği sıkıntıyla beraber hükümet seçimi bir kaç ay erkene çekmiş halkımızdan güvenoyu istemiştir. Milletimiz de bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza yetki vererek istikrardan yana tercihini kullanmıştır. Artık 2023 seçimini geride bırakarak yeni şeyler söylemek zamanıdır. Siyasi çekişmeleri geride bırakarak, ekonomimizi büyütmek zamanıdır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, herkesi kucaklama zamanıdır. Deprem bölgelerini ayağa kaldırmak zamanıdır. Döviz, altın, arsa, konut ve araba alımını yatırım aracından çıkarmak zamanıdır. Artık zamanımızı ve enerjimizi boşa harcamadan sorunlarımızı çözmeye harcayalım."



Akbaş, iş dünyası olarak üzerlerine düşen her türlü fedakarlığı yapmaktan kaçınmayacaklarını da sözlerine ekledi.

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