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"Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında Diyarbakır'da 7 fabrika tamamlandı

AA

"Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında Diyarbakır'da 7 fabrika tamamlandı

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'a devlet eliyle kazandırılacak 14 fabrika gençlere iş kapısı olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek ve istihdam edilebilirliğini sağlamak üzere hayata geçirdiği "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Diyarbakır merkezde 7, ilçelerden Bismil'de 5, Çermik ve Ergani'de 1'er fabrika kurulması için çalışma başlatıldı.

Hazır giyim üretimi için yatırımcılara kiralama yöntemiyle tahsis edilecek fabrikalardan Diyarbakır'da inşa edilen 7'sinin yapımı tamamlandı, diğerlerinin inşası sürüyor.

Kent merkezinde Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığının yürüttüğü projeyle inşası biten 7 fabrikadan 5'inde ise üretime başlandı.

Bu fabrikalarda ilk etapta 160 genç istihdam edilirken hedef 14 fabrikada 4 bin 600 genci işe kavuşturmak.

- "Hedefimiz 4 bin 600 civarında istihdama ulaşmak"

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Yunus Çolak, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen program doğrultusunda başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere 33 ilde 111 projenin yürütüldüğünü söyledi.

Bu projeler kapsamında 155 fabrika ve iş yerlerinin kurulacağını dile getiren Çolak, bu tarz projelerle yatırımları kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Çolak, ilde inşası tamamlanan toplam 10 bin 500 metrekare kapalı alana sahip 7 fabrikanın firmalara tahsis edildiğini anlatarak, "5'i üretime başladı. İstihdamı 160'a ulaşmış durumda. Diğer 2 firmamızın yatırım süreçleri devam ediyor. Bütün yatırım süreçleri tamamlandığında hedefimiz 1000 kişilik istihdama ulaşmak. En kısa sürede bu sayıya ulaşacağız." dedi.

Bu şekilde bölgedeki gençlere yeni iş alanları oluşturulacağını ifade eden Çolak, firmaların yatırım süreci kolaylaştığı için üretimlerinin de hız kazanacağını vurguladı.

Çolak, bu sayede firmaların büyüme hızlarının da artacağına işaret ederek, bunun istihdam ve üretimin sürekli artacağı bir proje haline geleceğini kaydetti.

Böylece bir firmanın 5 yılda geleceği noktaya 2,5 yılda ulaşabileceğini ifade eden Çolak, hızlı bir istihdam artışı ile bölgedeki istihdam sorununun da ciddi bir şekilde çözüme kavuşacağını aktardı.

İlçelerde kurulacak tekstil fabrikalarının kent merkezindeki fabrikalardan büyük olduğunu dile getiren Çolak, "Tüm projeler tamamlandığında hedefimiz 4 bin 600 civarında istihdama ulaşmak. Bunun da 3 bin 600'ü ilçelerde (Bismil, Çermik, Ergani'de) olacak. İlçelerdeki istihdam bizim için kıymetli. İnsanlar doğdukları yerde iş ve aş imkanına erişmiş olacak. Bu projemizle hem yatırımcılarımız hem de gençlerimiz ve ilimiz kazanıyor." diye konuştu.

- "Bina teslim edildikten 28 gün sonra faaliyete başladım"

Tahsis edilen fabrikada üretime başlayan firma sahibi Cahit Turan, Diyarbakırlı olduğunu, yaklaşık 24 yıl önce gittiği İstanbul'da triko sektöründe üretim yaptığını söyledi.

İstanbul'da üretimi sürdürürken memleketinde de faaliyete geçmek için bir adım attığını dile getiren Turan, yatırım teşvik sisteminde kentin 6. bölgede yer almasının da önemli bir avantaj sağladığına işaret etti.

Turan, fabrikayı kendilerinin inşa etmesi halinde yaklaşık 10 milyon liralık bir giderlerinin olacağını anlatarak, "Bize büyük bir destek verildi. Bu para cebimizde kaldı, sermayemizden eksilmedi. Zamanımız çok değerli, inşaat yapılırken zaman harcamadık. Bina bana teslim edildikten 28 gün sonra faaliyete başladım." ifadelerini kullandı.

Tekstilin istihdamı yüksek bir sektör olduğuna dikkati çeken Turan, şu anda yaklaşık 40 kişiye istihdam sağladığını, ilerleyen süreçte bu rakamın 100'ün üzerine çıkacağını söyledi.

- "Evime ekmek götürüyorum"

Fabrikada ablasıyla çalışan Serdar Silindir de daha önce İstanbul'da aynı sektörde çalıştığını, kentte istihdam olanağının sağlanmasıyla ailece Diyarbakır'a döndüklerini belirtti.

Bu işe kavuşmalarını sağlayan Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor bakanlıklarına teşekkür eden Silindir, memleketinde çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Silindir, gençlere yönelik bu tür projelerin devam etmesini istediğini belirterek, "Böylelikle gençlerimiz işsiz kalmaz. Bir genç olarak evime ekmek götürüyorum. Çok memnunum, Allah razı olsun." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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