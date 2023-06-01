Diyarbakır'da Sur Bilim Şenliği başladı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 42 atölye ve 152 etkinliğin yer aldığı Sur Bilim Şenliği başladı.

Vali Ali İhsan Su, TÜBİTAK ve Sur Kaymakamlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek bilim şenliğinin Kurşunlu Cami Meydanı'nda düzenlenen açılış programında, dünyada bilim ve teknolojinin hızla geliştiğini, buna ayak uydurmanın çok önemli bir konu olduğunu söyledi.

TCG Anadolu'nun Türk mühendislerin yaptığı özel bir gemi olduğunu kaydeden Su, "Uçaklarımız, Togg'umuz gibi bilim alanında birçok gelişmeleri gerçekleştiriyoruz. Bunların her birini gerçekleştirenler bizim okullarımızda yetişen mühendislerimiz. Bilim Şenliği de bu sektöre yeni elemanlar kazandıracak bir şenlik olacak." dedi.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ise şenlikte 42 atölye ve 152 etkinliğin yer alacağını, bu etkinliklerden yaklaşık 20 bin öğrencinin faydalanmasını beklediklerini anlattı.

Şenliğe katılan 11 yaşındaki Civan Ali Koç da bu tür programların devam etmesini istediklerini belirterek, çok eğlendiği şenliğe tüm öğrencileri davet etti.



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