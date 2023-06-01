Evladına kavuşan aile sevincini oturma eylemini sürdüren ailelerle paylaştı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ve terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına kavuşan Gülperi ve Esat Akdaş çifti, sevincini HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle paylaştı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1368'inci gününde sürüyor.

Gerçekleştirilen buluşma ile evlat hasreti son bulan Gülperi ve Esat Akdaş çifti HDP il binası önüne gelerek oturma eylemi yapan anne ve babaları ziyaret etti.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ailelerle görüşen Akdaş çifti, onların da en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Baba Esat Akdaş, gazetecilere, oğluna kavuştuğu için şükrettiğini belirterek, oturma eylemi yapan tüm ailelerin de evlatlarına kavuşmasını istediklerini söyledi.

Ailelerin ümidini kesmemesi gerektiğini ifade eden Akdaş, "Her zaman devletimizin yanındayız. 8 yıldır çocuğumuzu takip ettik, aldık. Yakında sizler de çocuklarınızı alacaksınız." dedi.

Anne Gülperi Akdaş da Kürtçe, tüm ailelerin bu sevinci yaşamasını temenni etti.

Akdaş, "Allah'a şükürler olsun oğlumuz geldi. Devletimiz var olsun, Allah razı olsun. İnşallah diğer anne ve babaların çocukları da gelir. Hiçbir annenin yüreği yanmasın." ifadelerini kullandı.

Oturma eylemi yapan aileler adına konuşan baba Süleyman Aydın da evlat mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Umutlu olduklarını anlatan Aydın, bir ailenin daha evladına kavuşmasından sevinç duyduklarını söyledi.

Aydın, "Darısı bizim evlatlarımızın başına. Demek ki doğru adresteyiz. HDP ile mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Evlatlarımız bizi duyuyor, görüyorlarsa güvenlik güçlerine teslim olsunlar. Bu, hepimiz için gerçekten büyük bir umut oldu. Tek bir evladımız terör örgütünde kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah bu mücadelemiz terör örgütü PKK'nın da bitişi olacak." diye konuştu.



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