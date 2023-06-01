Diyarbakır'da asayiş ve siber suçlara ilişkin operasyonlarda gözaltına alınan 137 kişi tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da mayıs ayında düzenlenen asayiş ve siber suçlara ilişkin operasyonlarda gözaltına alınan 137 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen ay meydana gelen 3 bin 326 olayda 2 bin 309 kişi yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 128'i tutuklandı, yapılan aramalarda 172 tabanca, 21 kurusıkı tabanca, 25 tüfek ve 2 bin 41 fişek ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce de mayıs ayı içerisinde 419 siber soruşturma, 890 sosyal medya hesabı araştırması, 489 dijital materyal incelemesi yapıldı.



Gözaltına alından 9 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



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