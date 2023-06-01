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Diyarbakır'da depremzede 700 kadına istihdam olanağı sağlanacak projede imzalar atıldı

AA

Diyarbakır'da depremzede 700 kadına istihdam olanağı sağlanacak projede imzalar atıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hazırlanan proje kapsamında eski ilçe otogarında kurulacak 12 hazır giyim atölyesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve kentte yaşayan 700 kadına istihdam olanağı sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nce geliştirilen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Programı (BOTAP)" kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hazırladığı "Eski İlçe Otogarının Depremzede Kadın Çalışanlar İçin Dönüştürülmesi (Üretimin Devamlılığının Sağlanması) Projesi"ni Karacadağ Kalkınma Ajansına sundu.

12 ayda bitirilmesi öngörülen, 15 bin 500 metrekarelik eski ilçe otogarı alanında toplam 9 bin 200 metrekare kapalı alanı kapsayan proje için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde imza töreni yapıldı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak tarafından imzalanan proje doğrultusunda, kurulacak 12 hazır giyim atölyesinde depremzede 700 kadının istihdamı hedefleniyor.

Törende bir konuşma yapan Vali Su, 70 milyon liralık projenin 50 milyon lirasının Kalkınma Ajansı, 20 milyon lirasının ise Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını söyledi.

Su, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Kaymakamlığı ve belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliğiyle projenin gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Farklı metrekarelerde 12 işlik oluşturacağız. Kadınları istihdam garantili olmak üzere talep eden firmalarımıza göndereceğiz. Orada öncelik kadınlarımız olmak üzere istihdam sağlamış olacağız." dedi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin sunduğu projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygun görüldüğünü belirtti.

Çolak, projenin depremin olumsuz etkilerinin bir an önce olumlu noktaya dönmesi, kadınların istihdamı ve ekonomideki canlılığın sağlanmasına ilişkin güzel bir programı içerdiğini aktardı.

Törene Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi de katıldı.


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