Ergani'den kısa kısa

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DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde katlanabilir konteynerler kuruluyor.



İlçede depremzede vatandaşların hizmetine sunulmak için 34 konteynerin kurulumu sürüyor.



Merkez ve kırsal mahallelerde evleri ağır hasar gören vatandaşların barınması için Ergani Belediyesi ekipleri konteynerlerin kurulumunu sürdürüyor.



- Kaymakam Karaaslan inşası süren yatırımları inceledi

Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, yapımı devam eden Ergani Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Aile Sağlığı Merkezinde incelemede bulundu.

Karaaslan, yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.



Öte yandan Ergani Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yabani ot biçme, çöp konteyneri yıkama ve ilaçlama çalışması yürütülüyor.







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