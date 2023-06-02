Diyarbakır'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık" suçundan 10 yıl 102 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalandı.​​​​​​​

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.













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