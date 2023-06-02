Diyarbakır'da güvenlik kameralarıyla tespit edilen hırsızlık şüphelisi yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da güvenlik kameraları kayıtlarından eşkali belirlenen hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Merkez Kayapınar ilçesi 559. Sokak'ta M.Ç'ye ait otomobil yedek parça ve tamir atölyesine 29 Mayıs'ta 1 metre genişliğindeki havalandırma boşluğundan içeri girilerek, elektronik parça ve araç programları çalındı.

Durumu fark eden iş yeri sahibi, polise başvurdu.

Çalışma başlatan Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 20 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek, zanlının F.B. (57) olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı, çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.



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