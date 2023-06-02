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Diyarbakır'da güvenlik kameralarıyla tespit edilen hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA

Diyarbakır'da güvenlik kameralarıyla tespit edilen hırsızlık şüphelisi yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da güvenlik kameraları kayıtlarından eşkali belirlenen hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Merkez Kayapınar ilçesi 559. Sokak'ta M.Ç'ye ait otomobil yedek parça ve tamir atölyesine 29 Mayıs'ta 1 metre genişliğindeki havalandırma boşluğundan içeri girilerek, elektronik parça ve araç programları çalındı.

Durumu fark eden iş yeri sahibi, polise başvurdu.

Çalışma başlatan Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 20 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek, zanlının F.B. (57) olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı, çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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