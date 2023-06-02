Diyarbakır'da 63 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 29 kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen 63 operasyonda yakalanan 231 şüpheliden 29'u tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, mayıs ayında 63 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda, 231 şüpheli yakalandı, 81 kilo 38 gram kenevir türevleri, 48 bin 260 sentetik ecza, 9 bin 224 uyuşturucu hap, 3 kilo 386 gram metamfetamin, 9 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 27 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 29'u tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.