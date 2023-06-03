Diyarbakır'da geçen ay kaçakçılık operasyonlarında 17 kişi tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 115 kişiden 17'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mayıs ayında düzenlenen 76 operasyonda 115 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, 2 uzun namlulu tüfek, 11 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 29 şarjör, 528 tabanca fişeği, 17 av fişeği, 14 kilogram skank yeşil kokain, 2 kilogram kubar esrar, 2 kilogram toz esrar, 9 bin 239 uyuşturucu hap, 6 bin 480 litre akaryakıt, 31 bin 620 paket sigara, 383 elektronik sigara, 590 elektronik sigara likiti, 31 kilogram nargile tütünü, 1 milyon 800 bin dal makaron, 115 kaçak cep telefonu, 839 kaçak cep telefonu aksesuarları, 4 görüntü ve ses kaydedici cihaz, 4 sim kart ve 3 kulaklık ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı.

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