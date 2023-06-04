Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, ilçedeki kadınlarla görüştü, taleplerini dinledi

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu eşi Dürdane Beyoğlu ile ilçedeki kadınların taleplerini dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Mahallesi'ndeki Şehit Atakan Arslan ek hizmet binasında ilçedeki kadınlarla bir araya gelen Beyoğlu, belediye tarafından yapılan çalışmalarla ilgili onlara bilgi verdi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın beklentileri doğrultusunda hizmet yürüteceklerini ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"4 yıldır halkın her sorunuyla ilgilenip hızlı ve pratik çözüm üreterek bugünlere geldik. Bu defa kadın vatandaşlarımızla kendi evleri olan belediyemizde bir araya geldik. Amacımız milletimizin gönlüne dokunmak. Belediyecilik gönüllere dokunarak, halkla istişare ederek çözüm üretmektir."





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