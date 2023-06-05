Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir haftada düzenlenen 24 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada 24 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı, şüphelilerin adreslerinde ve bulundukları araçlarda yapılan aramada, 114 kilo 980 gram skunk, 76 kilo 208 gram kubar esrar, 65 kilo 127 gram toz esrar, 3 kilo 930 gram sentetik uyuşturucu, 48 bin 182 sentetik ecza, 2 bin 536 uyuşturucu nitelikte hap, 3 ruhsatsız tabanca ve çeşitli çaplarda 48 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden bazılarının aracında bakımlı evcil köpek, skuter ve valiz bulundurup "tatile gidiyormuş" izlenimi vererek batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalıştığı, bazılarının da "taksi ile seyahat ediyormuş" görünümü verdiği belirlendi.

Operasyonda ayrıca çevresi kepenklerle kapatılmış iş yeri görünümü verilen ve uyuşturucu deposu olarak kullanılan bir alan da tespit edildi.

Gözaltına alınan 41 şüpheliden 24'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

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