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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'daki Kazım Karabekir Ortaokulu folklor ekibi Bağlar Belediyesini ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez Bağlar ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulu folklor ekibi katıldığı yarışmada bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Okul yöneticileri ile folklor ekibinin eğitmen ve oyuncularından oluşan ekip, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle ilgilenen ve başarılarından dolayı onları tebrik eden Beyoğlu, folklor ekibinden şampiyonluk beklediklerini belirtti.

Beyoğlu, "Bugüne kadar çocuklarımıza ve gençlerimize hep destek olduk. Bundan sonra da tüm gücümüzle onların yanında olacağız." ifadelerini kullandı.























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