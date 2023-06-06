Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören ve yıkımına başlanan binanın kalan kısmı çöktü

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DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da ağır hasar gören ve yıkımına başlanan 8 katlı binanın kalan kısmı kendiliğinden yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesi 233. Sokak'ta ağır hasarlı 8 katlı Abdullah Apartmanı boşaltılarak yıkımına başlandı.

Apartmanın bir bölümünün yıkımını yapan ekipler, iş makinesinin bakımı için çalışmalara ara verdikleri esnada binanın kalan bölümü kendiliğinden çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesi sonucu enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi.

Alınan önlemlerin ardından enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

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