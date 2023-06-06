Diyarbakır'da "korsan taksi" denetimi yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ergani ilçesinde Emniyet Müdürlüğü koordinesinde korsan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, korsan taşımacılığın önlenmesi ve ulaşım hizmetlerinin düzen içerisinde sürdürülmesi için denetimlerine devam ediyor.

Ergani ilçesinde denetim yapan ekipler, ayrıca vatandaşları da "korsan taksi" konusunda bilgilendirdi.

Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nün Diyarbakır kent merkezi ile ilçelerdeki denetimleri devam edecek.

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