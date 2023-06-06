Diyarbakır'da Bilgievi öğrencileri Dünya Çevre Günü'nü kutladı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Merkez Bilgievi'nde eğitim gören öğrenciler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet yürüten Merkez Bilgievi'nde eğitmenler, çevre bilinci ve geri dönüşüm konusunda öğrencilere slaytlar ve kısa videolar izletti.

Programda, öğrenciler merak ettikleri konuları eğitmenlere sorarak bilgi sahibi oldu.

Çevre bilinci için yıl boyunca çalışmalar yürüten Merkez Bilgievi öğrencileri, yaklaşık 3 yılda 30 kilogram atık pil topladı.

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