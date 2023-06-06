Kuruçay Barajı sulama inşaatında çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Kuruçay Barajı sulaması inşaatında çalışmaların yüzde 80'inin tamamlandığı bildirildi.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kuruçay Barajı sulaması inşaatında 27 bin 200 dekar alanın tamamlanarak sulamaya hazır hale getirildiğini belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla toplamda 50 bin 300 dekar tarım alanının sulamaya açılacağını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar fiziki gerçekleşme oranı yüzde 80’dir. 35 bin 217 metre CTP ve 131 bin 300 metre HDPE borusu döşenmiştir. Projenin tamamının hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 377 milyon lira katkı ve 6 bin 600 kişilik ek istihdam sağlanacaktır."





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