Diyarbakır'da 6 yeni spor tesisi yapılıyor

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle ilçede 6 yeni spor tesisi inşa ediyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, yaptığı açıklamada, vatandaşlar için çok amaçlı olarak planlanan spor tesislerinin yapımına başlandığını söyledi.

Beşikci, "2 kapalı tenis kortu, 2 açık tenis kortu, 1 sentetik çim futbol sahası, 1 voleybol sahası ve basketbol sahasının inşasına başladık. Tüm çabalarımızı ve imkanlarımızı sonuna kadar gençlerimiz için kullanacağız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.