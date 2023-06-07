Diyarbakır'da refüj ve kavşaklar çiçeklerle süslendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde ürettiği farklı renk ve türdeki 700 bin mevsimlik çiçeği kentin refüj ve kavşaklarında toprakla buluşturdu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinin, refüj ve kavşaklarını çiçeklerle süsledi.

Ekipler, çalışmalarına belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek.

Gelen talepler üzerine vatandaşlara, kamu kurumlarına ve ilçe belediyelerine de mevsimlik yazlık çiçekler ücretsiz dağıtılacak.

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