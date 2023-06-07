Diyarbakır'da Mesleki Eğitim Tanıtım Şenliği düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Mesleki Eğitim Tanıtım Şenliği gerçekleştirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünce merkez Kayapınar ilçesi Park 75'te düzenlenen Mesleki Eğitim Tanıtım Şenliği'ne katılan 23 meslek lisesi öğrencileri ürünlerini sergiledi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mürsel Çapras, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 62 Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinin bulunduğunu, etkinlikte şu anda alanda 23 okulun stant açtığını söyledi.

Meslek liselerinin salgın döneminde maske gibi birçok ürün yaptığını, deprem dönemlerinde görev aldığını kaydeden Çapraz, şöyle konuştu:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımızın soba, yiyecek ve uyku tulumu ihtiyaçlarını meslek liselerimizden karşıladık. Öğrencilerin yaptığı ürünlerin yer aldığı şenliği düzenledik. Şu anda alanda 500'e yakın öğrencimiz var. Yoğun bir katılım var. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgisini görüyoruz. Alanda dikkat çekici ürünlerimiz yer alıyor. Bilimsel ve sanatsal etkinliklerle sahadayız."

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, öğrenci ve aileleri katıldı.

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