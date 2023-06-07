Diyarbakır'da ilçelere yol bakım çalışması yapılıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçesinde Merkez Caddesine sıcak asfalt serdi, kaldırım ve refüjü yeniledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsal ilçe ve mahallelerde ulaşımın daha güvenli hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, ilçe merkezinde yer alan Merkez Caddesine 2 bin 300 ton sıcak asfalt serdi, kaldırımı 5 bin metrekare bazalt taşla döşedi.

Ekipler, caddenin estetik bir yapıya kavuşması için refüjü düzenleyerek yeşillendirdi.

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