Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu turnuvada derece elde etti

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Nazlı Bozkurt, Kütahya'da düzenlenen okullar arası A-B Türkiye Karate Şampiyonasında bronz madalya kazandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübüne kazandırılan Nazlı Bozkurt, Genç Bayanlar Komite 53 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu.

Bozkurt, 19-23 Temmuz'da Bursa'da yapılacak Büyükler Türkiye Karate Şampiyonasına katılarak, Türkiye Şampiyonu olmayı hedefliyor.

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