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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da mayıs ayının trafik kazası istatistikleri açıklandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mayıs ayında Diyarbakır'da 307'si maddi hasarlı olmak üzere 594 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda, 2 kişi hayatını kaybetti, 499 kişi yaralandı.

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