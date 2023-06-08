Diyarbakır'da Çevre Koruma Haftası kutlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi, Çevre Koruma Haftası dolayısıyla doğayı korumak ve vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak için etkinlikler düzenledi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince "Rahat nefes almak için doğamıza sahip çıkmalıyız" sloganıyla fesleğen dağıtıldı.

Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, çevre kirliliğinin önüne geçebilmek için daha bilinçli olunması gerektiğini belirterek, kent nüfusunun önemli ölçüde arttığına işaret etti.

Kentlerde nüfus artışı ve endüstrileşme ile çevre sorunlarının da ortaya çıktığını aktaran Beşikci, "Bu sorunlardan en önemlisi çevrenin kirlenmesidir. Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek için daha bilinçli olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.







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