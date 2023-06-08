Diyarbakır’da açılan iki sergi sanatseverlerle buluştu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince kentte, "Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu" kapsamında "İki Nehir Arasında Diyarbakır" ve "Aşk-ı Kelam Hüsnü Hat" sergileri açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ara verdiği Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu'nu yeniden başlattı.

Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi’nde 6 Ağustos'a kadar sürecek olan "İki Nehir Arasında Diyarbakır" adlı sergide Büşra Yurtsever'in, "Aşk-ı Kelam Hat" sergisinde de Didem Gökhan'ın eserleri sergilendi.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın bir açık hava müzesi konumunda olduğunu belirterek, bu coğrafyanın güzelliklerini böylesi sanatsal çalışmalarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



Serginin açılışına, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mesut Tanrıkulu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemil Alp ve sanatseverler katıldı.

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