Diyarbakır'da engelli bireyler için piknik düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince "Mola Evleri", Aktif Yaşam Merkezi ve Engelli Destek Merkezinde eğitim gören, faaliyet yürüten engelli bireylere yönelik "Yaza Merhaba" sloganıyla piknik düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki "Mola Evleri", Aktif Yaşam Merkezi ve Engelli Destek Merkezindeki öğrenciler ve ailelerin katıldığı Karaköprü mevkisinde gerçekleştirilen piknikte çeşitli etkinlikler de yapıldı.



Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ensari Erden ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Sezgin, engelli bireyler ve aileleriyle yakından ilgilendi.

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