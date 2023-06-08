Diyarbakır'da "Gençlerimize bir kahve molası" seminerleri

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sınavlara hazırlanan ve kitap meraklılarına yönelik "Gençlerimize bir kahve molası" seminerleri başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Millet Kıraathanesi ve Kitap Kahvelerde gençlerin eğitimleri ve kariyer planlamalarına için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, kitap kahve buluşmaları "Gençlerimizle bir kahve molası" projesiyle her hafta farklı eğitim bilimciler gençlerle bir araya gelecek.

Projenin ilk konuğu Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Eğitim Bilimci Dr. İsmet Kaya, "Yıkılma sakın, düştüğün yerden kalk" semineriyle gençlerle buluştu.

Gençlerin yaşamları, hedefleri, moral ve motivasyonlarının arttırılmasının önemine değinen Kaya, öğrencilerin merak ettikleri sorulara yanıt verdi.









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