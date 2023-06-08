Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

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DİYARBAKIR (AA) - Hava sıcaklığının 36 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzunda serinlemeye çalıştı.

Serinlemek ve eğlenceli zaman geçirmek isteyen çocuklar, merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu doldurdu.

Aileleriyle parka gelen çocuklar havuzda bir süre yüzdükten sonra beton zemine uzanıp güneşlendi.

Çocuklardan M.A.G, sıcak havada serinlemek için arkadaşlarıyla yüzdüğünü söyledi.

S.D. de sıcaktan bunaldıkları için Anzele Parkı'ndaki havuza girdiklerini belirtti.





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