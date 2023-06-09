Dicle Üniversitesi "2023 Dünya Etki Sıralaması"nda

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DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) "2023 Dünya Etki Sıralaması"nda yer aldı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, DÜ dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan "2023 yılı Asya Üniversiteleri" sıralamasında 201-300 bandına yerleşti.

Impact Ranking 2023 sıralaması sonuçlarına göre ise 1001+bandında yer alan DÜ, 112 ülkeden 1591 kurumun değerlendirildiği listede "Sanayi Yenilikçilik ve Alt Yapı" kategorisinde 873 kurum arasında 201-300 bandında bulundu.

Üniversitelerin temel misyonları, öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm açısından değerlendirildiği sıralamada DÜ, Türkiye'deki 79 üniversitenin yer aldığı listede devlet üniversiteleri arasında 33. sırada.

Ayrıca "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 3 (SDG3) Sağlık ve Kaliteli Yaşam" kategorisinde genel sıralamada 601-800 bandında yer alan üniversitesi, Sanayi Yenilikçilik ve Alt Yapı kategorisinde genel sıralamada 201-300, Türkiye'den 56 üniversitenin yer aldığı listede devlet üniversiteleri arasında 14. sıraya yerleşti.



Bu yıl ilk kez başvurulan Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar kategorisinde Türkiye'den 46 üniversitenin yer aldığı listede 28. sırada, Sorumlu Tüketim ve Üretim kategorisinde genel sıralamada 601-800 ile Türkiye'den 41 üniversitenin yer aldığı listede 19. sırada yer aldı.

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