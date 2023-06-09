Diyarbakır Malabadi Köprüsü'nde karma resim sergisi açıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır’ın Silvan Belediyesince karma resim sergisi açıldı.

Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Sanat Akademisi kursiyerleri tarafından Malabadi Köprüsünde açılan sergide, yağlı boya resim, seramik, tezhip, keçe, dokuma, grafik tasarım ve ağaç işleme gibi tekniklerle hazırlanan eserler görücüye çıktı.

Sanat Akademisi Koordinatörü Aslan Bakır, kursiyerlerin eserlerini sergileme fırsatı sunmak, geleneksel kültür öğelerinden el sanatlarını günümüze taşımak amaçlamak için böyle bir etkinliğin tertiplendiğini belirtti.

Bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini dile getiren Bakır, "Sergilenen el sanatları eserleri, halkın zihninde yer edinmesine ve daha geniş kitleler tarafından bilinmesine vesile olacağını düşünüyorum." dedi.

Sergi 3 gün boyunca açık kalacak.

Sergiyi, Silvan Emniyet Müdürü Erkan Dönmez, Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Adalet Gökcan, Malabadi Jandarma Karakol Komutanı Osman Bağcı ve kursiyerler gezdi.

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