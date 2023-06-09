Diyarbakır'da "Bütüncül Coğrafi İşaret Stratejisi Raporu" hazırlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yürütülen Gastro İnovasyon Merkezi projesi kapsamında "Bütüncül Coğrafi İşaret Stratejisi Raporu" hazırlandı.

Yerküre Kooperatifi tarafından hazırlanan raporda, Diyarbakır örgü peyniri, Karacadağ pirinci, Çermik biberi, Diyarbakır burma kadayıfı, Boğazkere üzümü, Diyarbakır karpuzu ve mercimeği ile Lice domatesi yer aldı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, Diyarbakır ile özdeşleşen tescilli ve tescile değer tarımsal ürünler ve gıdaların üretim verilerini derleyerek her bir ürün için üretimin ilk aşamasından pazar sunumuna kadar olan aşamalarını incelediklerini belirtti.

Ürünlerin ne kadar üretildiği, üreticilerin sorunları, pazara ne şekilde sunulduğunu analiz ettiklerini dile getiren Avşar, "Bunu yaparken iklim değişikliği kuraklık gibi sorunların üretime etkisini de göz önünde bulundurarak ürünlerin üretiminin sürdürülmesine odaklandık. Temel amacımız menşei Diyarbakır olan tarımsal ürünlerin üretiminin sürdürülmesi, daha katma değerli bir şekilde farklı pazarlara sunumu için yerel kurumlar iş birliğinde politika önerileri geliştirmekti. Seçtiğimiz her bir ürün için ayrı bir analiz çalışması yaptık ve yerel üreticilerimiz, kurumlarımız iş birliğinde politika önerileri geliştirerek raporladık." dedi.

Vizyon buluşmaları ile yöresel ürünlerin yeni pazar potansiyellerini incelediklerini dile getiren Avşar, şunları kaydetti:

"Paylaştığımız rapor 1,5 yıllık bir emeğin ürünü. Yerelde kent merkezinde ve kırsal bölgelerde pek çok kurum ve üretici ile görüşmeler yapılarak hazırlandı. Her bir ürün için tescil, tescil denetim sistemi, ürünlerin üretiminin sürdürülmesi için örgütlenme modelleri, kamusal politikalar değerlendirildi. Bu çalışmanın hem bizim hem de kentteki diğer kurumların çalışmaları için yol gösterici bir yayın olacağını düşünüyoruz. Raporda ayrıca kentin coğrafi işaret tescil belgeleri incelendi. Yöresel ürünlerin girdi olarak kullanıldığı tescilli lezzetlerin tarihi, kültürel üretim pratikleri ve üretimine dair yerel bilginin daha çok derlenmesi gerektiği görüldü. Bu çalışma yöresel lezzetlere dair özellikle kırsal alanlarda kadim bilgilerin derlenmesi için de önemli bilgiler sundu."



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