Evladını terör örgütünden kurtaran anneden "teslim olun" çağrısı

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Kızı terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Diyarbakır annelerinden Esmer Koç, çocuğu gibi kandırılarak dağa götürülen gençlere "teslim olun" çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1377'nci günde sürdü.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 10 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan ve geçen ay terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Zübeyde Koç'un 4 yıldır evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren annesi Esmer Koç, eylemi sürdüren aileleri ziyaret etti, onlarla kızına kavuşmanın sevincini paylaştı.

Esmer Koç, AA muhabirine, kandırılarak dağa götürülen kızından ayrı geçen 10 yıllık hasretin sona erdiğini söyledi.

Verdiği mücadelenin sonuca ulaşmasının mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Koç, diğer annelerin de evladına kavuşması için mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

- "Devletimiz sayesinde kızıma kavuştum"

"İnşallah tüm anne ve babalar benim gibi evladına kavuşur. Onlar da evladını terör örgütünün elinden kurtarır." diyen Koç, şunları kaydetti:

"Dağdaki gençlere sesleniyorum, gelin devletimize teslim olun, korkmayın. 'Eğer siz teslim olursanız size işkence yaparlar ve cezaevine atarlar' diyorlar. Öyle bir şey yok. Benim kızım kaçtı, geldi ve devlete teslim oldu. Allah bin kere devletimizden razı olsun. Devletimiz sayesinde kızıma kavuştum, şükürler olsun çok mutluyum. Kızıma kavuştuğum için dünyalar benim oldu."

Evladına kavuştuğu an tüm dertlerinin sona erdiğini dile getiren, "İnşallah tüm anneler de benim gibi evlatlarına kavuşur, mutlu olur. Hiçbir anne ve babanın gözü o yolda kalmasın. Çocukları ölmesin." ifadelerini kullanan Koç, şöyle konuştu:

"Kızım oraya gittiği zaman pişman olmuş. İki defa kaçmaya çalışmış, 3'üncü denemesinde PKK'lılar ayağına demirle vurmuş. Şimdi kızımın ayağında platin var. Kızım, 'oradaki çocuklar kaçmak istiyor ama korkutuyorlar. Kaçmak isteyen çok kişi var' diye anlatıyor."

- "Allah bu sevinci bize de yaşatsın"

Kızı Aysun için oturma eylemini sürdüren anne Aydan Arslan da 4 yıldır evlatlarına kavuşmak için mücadele eden ailelerin eyleminin çocuklarına kavuşuncaya kadar devam edeceğini söyledi.

Bazı ailelerin terör örgütünden kaçan evlatlarına kavuşmasının umutlarını artırdığını aktaran Arslan, "Evlatlarımız bir bir geliyorlar. Bir yandan sevinçliyiz. Esmer annemiz sevincini bizimle paylaştı. Allah bu sevinci bize de yaşatsın. Dilerim bizim de evlatlarımız gelir." dedi.

- "İnşallah hepimiz evlatlarımıza kavuşuruz"

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ ise hakkı olan evladını almak için mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

Her teslim olan çocuğun kendileri için umut olduğunu anlatan Üçdağ, "Esmer anne de evladına kavuştu ve mutluluğunu bizimle paylaştı. Biz de onun için mutluyuz. Darısı buradaki anne ve babaların başına. İnşallah hepimiz evlatlarımıza kavuşuruz. Oğlum gel, devlete teslim ol." diye konuştu.





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