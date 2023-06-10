Ergani Belediyesi yol bakım çalışmasını sürdürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani Belediyesi, zarar gören yollarda bakım ve yama çalışmasını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Caddesi'nde çeşitli sebeplerden dolayı hasar gören yolda yama çalışması yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kalıcı pazar yerlerinde vatandaşların sağlığı ve güvenliği için denetimlerine devam ediyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Şehit Murat Sarı Park’ının daha temiz ve estetik bir görünüme kavuşması için bakım ve onarım çalışması yaptı.

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