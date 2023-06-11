Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1378'inci gününde devam ediyor.

Baba Nasradin Aslan, Diyarbakır'dan 8 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Ferhat'a kavuşma ümidiyle oturma eylemine dahil oldu.

Aslan, tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu söyledi.

Oğluna duyduğu özlemi dile getiren Aslan, "Onların yolu yol değil. Çocuklarımızı kandıranlar insan değil. Bunlar vicdan sahibi değil, bunlarda merhamet yok. Bu insanlara yazık değil mi? 8 yıl oldu artık dayanma gücümüz kalmadı. Hamallık yapıyorum, annesi hasta. Oğluma bir an önce evine, ailesine dönmesi için çağrıda bulunuyorum." dedi.



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