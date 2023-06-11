Diyarbakır'da 300 Kur'an kursu öğrencisine mezuniyet töreni düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Yenişehir İlçe Müftülüğü tarafından 300 Kur'an kursu öğrencisine mezuniyet töreni yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Şehitlik Mahallesi'ndeki Aliya İzzetbegoviç Gençlik ve Kültür Merkezi'nde eğitim gören 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine "Yıl Sonu Şenliği" düzenlendi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, öğrencilerin Kur'anı öğrenmelerine vesile olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yıl sonu şenliğinde 300 öğrencinin mezun olduğunu ifade eden Beşikci, "Bu kutlu eğitimi veren öğretmenlerimiz ile birlikte daha fazla öğrencinin Kur'an öğrenmesi için eğitimlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şenliğe, Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Remzi Tekin ve İlçe Müftüsü Dr, Mehmet Şafi Bilik ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Tören sonunda öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

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