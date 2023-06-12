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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye şampiyonu albino çocuklar atletizmde uluslararası başarılara odaklandı

AA

Türkiye şampiyonu albino çocuklar atletizmde uluslararası başarılara odaklandı

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da öğretmenlerinin tavsiyesiyle başladıkları atletizmde Türkiye şampiyonu olan ortaokul öğrencisi albino Yusuf Koç ve Arda Şimşek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu'nda okuyan albinizmli (Albinizm, saçta, deride ve gözlerde melanin pigmentinin eksikliğinden kaynaklanan genetik farklılık. Halk arasında albino olarak adlandırılan albinizmli bireyler, genellikle beyaz veya beyaza yakın bir cilde sahip) 6. sınıf öğrencisi Yusuf Koç (12) ve 7. sınıf öğrencisi Arda Şimşek (12) beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle atletizm branşıyla tanıştı.

Albinizme bağlı B3 (Az görenler) düzeyinde görme engeli de bulunan çocukların, karşılaştıkları bazı olumsuzluklar nedeniyle sosyal çevreden uzak bir yaşam sürerken geçen yıl katıldıkları müsabakalarda elde ettikleri başarılarla öz güvenleri arttı.

Konya'da 30 Mayıs-1 Haziran'da gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'na katılan sporculardan Yusuf Koç, 14 yaş altı kategorisinde B3 düzeyinde uzun atlamada 2 metre 89 santimetre dereceyle ve 60 metre koşuda 11,04'luk dereceyle iki branşta birincilik elde ederek, altın madalyanın sahibi oldu.

Arda Şimşek ise 14 yaş altı kategorisinde B3 düzeyinde 60 metre koşuda 12,54'lük derece ile üçüncü, fırlatma topu kategorisinde 18 metre 36 santimetre ile birinci sırada yer aldı.

Altın madalya kazanan albino çocukların hedefi önce Avrupa ardından da dünya şampiyonu olmak.


- "Hayatla barıştım"

Yusuf Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beden eğitimi öğretmeninin "Spor yapabilir, milli takıma girebilir, şampiyon olabilir ve madalyalar kazanabilirsiniz." tavsiyesi üzerine geçen yıl bu spora başladığını söyledi.

Geçen yıl Mersin'de düzenlenen müsabakada 60 metre koşuda ikinci olduğunu fakat bunun kendisini tatmin etmediğini dile getiren Koç, "Bu yıl Konya'da düzenlenen müsabakada uzun atlama ve koşuda derece yaptım. Her iki branşta birinci oldum. İnşallah gelecek yıl da başarılı olurum. Hedefim önce Avrupa sonra olimpiyatlara katılmak ve şampiyon olmak. Orada bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." dedi.

Koç, bu branşla tanışmadan önce öz güven eksikliği yaşadığını belirterek, bazı ortamlarda karşılaştığı sorunlar nedeniyle eve kapandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bana değişik davranılıp 'yaşlı gibi' denilirdi. Benimle dalga geçiyorlar diye evden çıkmıyordum. Sporla tanıştıktan sonra öz güvenim arttı. Artık kendime şampiyon olarak bakıyorum, dışarı çıkabiliyorum. Bana 'yaşlı' gözüyle bakanları hiç umursamıyorum. Sporla tanıştığım için çok mutluyum. Görme engelliler ve diğer engelliler de spora yönelsin. Hiçbir engel yok, siz de kazanabilirsiniz. Hayatla barışık olun, mutlu olun. Ben hayatla barıştım, siz de hayatla barışın."


- "Hedefim dünya şampiyonu olmak"

Arda Şimşek de geçen yıl Mersin'de katıldığı müsabakalarda koşuda dördüncü, fırlatma topunda da ikinci olduğunu, Konya'da düzenlenen şampiyonada ise koşuda üçüncü, fırlatma topunda da birincilik elde ettiğini belirtti.

Şimşek, "Hedefim dünya şampiyonu olmak, bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okumak." dedi.

Spora başlamadan önce evden dışarı çıkmak istemediğini ifade eden Şimşek, rahatsızlığından dolayı olumsuz yaklaşımlara maruz kaldığını söyledi.

Şimşek, "Herkes benimle dalga geçiyordu. Spora başladıktan sonra öz güvenim yerine geldi ve mutlu oldum. Şampiyon olduktan sonra kendimi çok iyi hissettim." diye konuştu.


- "Tek amacım engellileri hayatla barıştırmak"

Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve beden eğitimi öğretmeni Mehmet Emin Erdoğan da albino öğrencileriyle, okudukları okula görevlendirilmesiyle tanıştığını belirtti.

Kendisinin de görme engelli olduğunu bildiren Erdoğan, engel tanımayarak başladığı halter branşında Avrupa birinciliği ve dünya ikinciliği gibi başarılar elde ettiğini aktardı.

Sporda elde ettiği başarılarla öz güven kazandığını anlatan Erdoğan, kendisi gibi engelli olanların hayatına dokunmak istediğini söyledi.

Erdoğan, "Tek amacım kendim gibi engellileri hayatla barıştırmak. Daha önce de çok sayıda engelliyi sporla tanıştırarak evden dışarı çıkmalarına ve başarılar elde etmelerine ön ayak oldum. Bu arkadaşlarımızın da başarı elde ettikçe öz güvenleri yerine geldi. Bu yöndeki çabalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



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