Diyarbakır'da kamulaştırılan iki yapının yıkımı gerçekleşti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesinde imar planına göre yolda kalan iki yapının yıkımını gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmar Daire Başkanlığı, çarpık kentleşmeye karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Mir Celadet Bulvarı'nda imar planına göre yolda kalan yapıları kamulaştırdı.
Zabıta ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkım işlemi gerçekleştirildi.
Mir Celadet Bulvarı'nda devam eden kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla, Elazığ Bulvarı'nı Silvan Yolu'na bağlayacak yol açılacak.