Diyarbakır'ın ilçelerinde asfalt çalışması devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil ilçesindeki Ambar Mahallesi yolu ve bağlantı yoluna sıcak asfalt serdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsal ilçe ve mahallelerde ulaşımın daha güvenli hale gelmesi için sürdürdüğü çalışmalarda, Ambar Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışması yaptı.
1500 metre uzunluğundaki yol ve 600 metre bağlantı yoluna toplam 13 bin ton temel alt temel malzemesi ve 8 bin sıcak asfalt serildi.
Belediye, kırsal ilçelerde sıcak asfalt çalışmalarına devam edecek.